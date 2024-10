Vlasic, è il suo momento. Vanoli lo lancia mezzala destra: “Ci darà intensità”

L'infortunio di Ivan Ilic lancia Nikola Vlasic titolare. Lo ha fatto capire Paolo Vanoli alla vigilia della sfida della Domus Arena contro il Cagliari. Il croato sta inseguendo la miglior condizione dopo l'infortunio patito durante Euro2024 in Germania. La seconda sosta per le Nazionali in questa stagione 2024/2025 ha permesso a Vlasic di lavorare e di affinare la gamba. Ora avrà la sua importante opportunità. Ma dove si può collocare Vlasic nel 3-5-2 di mister Vanoli? La risposta l'ha fornita direttamente il tecnico ex Venezia. "E’ un giocatore di grande intensità. Può fare la mezzala come piace a me, è capace di andare tra le linee ma è anche molto disponibile in fase difensiva" ha spiegato l'allenatore (LEGGI QUI).