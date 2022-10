Vlasic sempre più insostituibile: Toro, che occasione il riscatto a 15 milioni

Il croato sempre più determinante: dopo l'ottima prova di Udine arriva la conferma con il Milan

Alberto Giulini

Si riaccende Vlasic ed il Toro torna a vincere e convincere. Dopo l'ottima prova di Udine con lo spunto decisivo in occasione dell'1-0 di Aina, anche contro il Milan è arrivata un'altra ottima partita del trequartista croato. Una prestazione completa quella dell'ex West Ham, sempre pronto a sacrificarsi in fase di non possesso ed in grado di fare la differenza con il pallone tra i piedi. L'assist di tacco per il gol di Miranchuk è soltanto la ciliegina di una partita in cui Vlasic ha sempre saputo fare la cosa giusta al momento giusto.

L'insostituibile: "Completezza unica" — Il contributo del croato è dunque fondamentale per il Toro e per Juric, che ha trovato in lui un insostituibile. "Vlasic gioca sempre perché è l'unico giocatore completo, fa tutto e lo fa piuttosto bene. Ha una completezza unica, in questo momento nella mia testa non è mai in discussione" aveva detto il tecnico alla vigilia della gara con il Milan. Ed il giocatore ha ripagato la fiducia sul campo, con una prestazione ottima sotto tutti i punti di vista. E non è probabilmente un caso che il Toro si accenda nelle partite in cui Vlasic si prende la squadra sulle spalle. Così è accaduto nelle ultime uscite con Udinese e Milan, mentre in altre occasioni - ad esempio Sassuolo e Juventus - i granata hanno incontrato più difficoltà quando il croato è stato meno brillante.

L'occasione riscatto: 15 milioni di euro — Dopo i tre gol consecutivi tra fine agosto e settembre il giocatore è rimasto a secco negli ultimi due mesi, ma l'importanza di Vlasic nello scacchiere granata è evidente anche quando il croato non trova il gol. E così è impossibile non pensare al diritto di riscatto di cui dispone il Toro, che potrà acquistare il trequartista dal West Ham per 15 milioni di euro. Una cifra che può spaventare ma al contempo può rappresentare un'ottima occasione: Vlasic sta dimostrando di valere anche più del prezzo del riscatto. Non va dimenticata l'età ancora giovane - si tratta di un classe 1997 -, l'importante esperienza internazionale ed il fatto che gli Hammers, per acquistarlo dal Cska Mosca, sborsarono l'equivalente di 30 milioni di euro. Quindici milioni di euro per un simile giocatore sembrano dunque un'occasione da non farsi sfuggire per quanto si sta vedendo sul campo. Sicuramente il campionato è ancora lunghissimo e il tempo per parlare del futuro non mancherà, intanto Vlasic si sta confermando sempre più insostituibile e determinante.