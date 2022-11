Vlasic si avvicina al Mondiale con numeri top: Toro, il riscatto è un’occasione

I granata devono versare 15 milioni per assicurarsi il croato, che oggi ha già un valore superiore al possibile investimento

Alberto Giulini

È partito il conto alla rovescia per l'esordio al Mondiale della Croazia, che domani mattina se la vedrà con il Marocco in una gara molto importante per iniziare la competizione con il piede giusto. In casa granata tutti gli occhi saranno puntati su Nikola Vlasic, uno dei giocatori più importanti nello scacchiere di Juric. Il trequartista è un vero e proprio punto fermo per il tecnico, che lo ha sempre impiegato in campionato ed in coppa.

L'insostituibile di Juric: numeri da top — "Vlasic gioca sempre perché è l'unico giocatore completo, fa tutto e lo fa piuttosto bene. Ha una completezza unica, in questo momento nella mia testa non è mai in discussione" aveva spiegato il tecnico alla vigilia della vittoria con il Milan, evidenziando senza mezzi termini l'importanza del croato. Ed in un calcio che dà sempre più attenzione ai numeri, anche le statistiche confermano come il rendimento di Vlasic sia ottimo. Il croato è il quarto miglior giocatore del campionato per occasioni create (24) e - come riportato dalla Gazzetta dello Sport - ha numeri superiori alla media in diversi aspetti: tiri in porta (0,87 contro una media nel ruolo di 0,27), gol (0,27 contro 0,08), dribbling riusciti (0,87 contro 0,44) e palloni recuperati (3,87 contro 3,74).

Il riscatto a 15 milioni: una grande occasione — Juric si gode dunque un giocatore che sta tornando ai livelli del Cska Mosca e si sta riscattando dopo una stagione deludente con la maglia del West Ham, che aveva investito 30 milioni di euro per assicurarsi il croato nell'estate del 2021. I numeri e le prestazioni di Vlasic sono da giocatore di assoluta qualità e da questo punto di vista sarebbe impensabile non esercitare il diritto di riscatto a disposizione dei granata. Il Toro potrebbe infatti assicurarsi a titolo definitivo il cartellino del trequartista versando 15 milioni più bonus nelle casse del club inglese. Una simile cifra rappresenta un'occasione, considerando che si tratta di un giocatore ancora giovane (25 anni appena compiuti) ma comunque con un ottimo bagaglio di esperienza internazionale (54 presenze condite da 8 gol e 9 assist tra Champions ed Europa League). Secondo il portale transfermarkt - ad esempio - il valore attuale di Vlasic sarebbe di 20 milioni di euro. Le condizioni per riscattare il giocatore non mancano affatto.