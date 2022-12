Vlasic si gode i quarti del Mondiale: “Condivido la gioia coi tifosi del Toro”

Nikola Vlasic è in salute e ha segnato il primo rigore della serie che ha permesso alla sua Croazia di vincere contro il Giappone e di accedere così ai quarti contro il Brasile. E la dedica per questo importante risultato ha le tinte di color granata, come riportano le sue dichiarazioni alla Gazzetta di oggi: "Mi sento di condividere questa gioia con i tifosi del Torino. Sono fantastici. Dal primo giorno che sono arrivato in città, mi hanno portato per mano. Quando li incontro per strada mi ripetono sempre “Grande Toro”, “Grande Toro”. Tutti mi chiedono di restare a lungo. Sono molto felice al Toro, vediamo quello che accadrà in estate, ma in questo momento voglio solo godermi la gioia e il divertimento di indossare quella maglia e pensare a vincere le partite per farli felici". La permanenza rimane tra le opzioni e sicuramente il giocatore qui si trova bene e ha inanellato una serie di buone prestazioni con continuità.

Torino, Vlasic: "Con il Brasile ce la possiamo giocare"

Prima di tornare a difendere i colori del Toro, c'è da finire il Mondiale. La sua Croazia è una squadra che ha dimostrato tanto e che ha passato il turno con un avversario ostico che aveva già battuto una corazzata come la Germania. Ora è il momento del Brasile e contro i verdeoro sarà durissima, ma Vlasic rimane comunque fiducioso: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile. Il Brasile è una formazione fantastica, molto complicata da affrontare. L’ha vista la loro rosa? Hanno due squadre. Ed entrambe sarebbero in grado di vincere questo Mondiale. Tra titolari e chi sta in panchina non saprei davvero dire chi è più forte con esattezza. Io non so a che punto saremo, alla fine di questo Mondiale". E ribadisce ancora: "Ma di una cosa sono certo: siamo in grado di giocarcela con chiunque, anche con il Brasile". Venerdì alle 16 i balcanici affronteranno i sudamericani per accedere alla semifinale, i granata saranno già in Spagna in ritiro e magari tiferanno da lì per la Nazionale di Vlasic che farà di tutto per raggiungere l'impresa.