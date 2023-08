Vlasic torna al Toro, i tifosi del West Ham: “Venduto ad un prezzo troppo basso”

Vlasic è di nuovo granata, le reazioni sui social dei tifosi del West Ham

I tifosi del West Ham, probabilmente consci del fatto che prima o poi questo momento sarebbe arrivato in questa sessione di mercato, non ne hanno fatto un dramma della partenza di Vlasic. Alcuni tra i commenti più in voga sono proprio: "Non importa", "Non ha giocato quasi mai, il nostro trasferimento peggiore", "Deve essere stato difficile trovare una sua foto con la maglia del West Ham per fare l'annuncio". Parecchi altri invece credono che Vlasic potesse essere un buon prospetto per la loro squadra ma che non sia stato messo nelle condizioni migliori per esprimersi: "Ricordo delle sue buone prestazioni con noi ma sempre e solo come sostituto e per pochi minuti", "Un giocatore di talento ma nel club sbagliato e con l'allenatore sbagliato", "Non è colpa sua, forse non è adatto per la Premier ed è stato fatto giocare in fascia, dove non dovrebbe". Infine c'è anche chi critica il club londinese per il prezzo a cui è stato ceduto al Toro: "Un'altra vendita in perdita. Chi è il responsabile della finestra di mercato?", "Un altro grande affare finanziario per il club" (con toni ironici, ndr).