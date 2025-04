Vojvoda, prima volta da ex. E la consapevolezza di un addio un po’ affrettato

A posteriori, come spesso accade nel calcio, la verità viene sempre a galla. Il destino di Mërgim Vojvoda e quello del Torino si sono ormai separati, senza strappi, ma con la consapevolezza – in questo momento più che mai – che forse il distacco avrebbe potuto attendere. Il primo incrocio da ex arriverà a Como e Vojvoda affronterà il suo passato. Nel frattempo la sua nuova esperienza non è cominciata assolutamente male. Anzi, il giocatore ha proprio lasciato il segno: nell'ultima gara titolare, protagonista e anche in gol. Un bel messaggio sul campo per i tifosi del Como, quasi quanto quello, altrettanto elegante, lasciato al mondo granata via social nei giorni dell’addio. Nessuna polemica, solo gratitudine per il Torino, che lo ha accolto e sostenuto per ben 5 anni. Il kosovaro in granata è sempre stato poco costante, alternando prestazioni degne di nota ad altre meno positive. Tuttavia in campo ha sempre dato il massimo, distinguendosi spesso per la forte forza di volontà. Forse in questo momento un giocatore così sarebbe potuto tornare utile a Vanoli...