Vojvoda, nessuna sciarpa della Juve: ha lasciato il campo con quella del Kosovo

La rabbia dei tifosi dopo il derby si è scagliata anche nei confronti di Mergim Vojvoda. Il laterale kosovaro ha lasciato il campo dopo aver scambiato la maglia con un tifoso. Le immagini circolate sui social hanno tratto in inganno, facendo pensare che stesse rientrando negli spogliatoi con una sciarpa della Juventus. Il gesto ha fatto il giro del web ma è stato mal interpretato: il giocatore aveva in mano una sciarpa gialloblù del Kosovo. Colori usati in passato anche dalla squadra bianconera, ma non è questo il caso. Vojvoda, dunque, ha solo manifestato attaccamento al suo paese di origine e non ha mai ricevuto una sciarpa bianconera.