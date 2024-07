Vojvoda, nuova vita con Vanoli: per il nuovo tecnico è un braccetto di difesa

Ruolo non inedito. Ma occhio al contratto

Vojvoda, nato terzino da difesa a quattro, potrebbe dunque garantire quella spinta in più richiesta da Vanoli. Il classe 1995 ha già rivestito più volte quel ruolo con la nazionale, ma anche in granata ha già avuto l'occasione di fare il braccetto. Particolarmente positiva la gara di Udine, con tanto di assist al bacio per Zapata. Per il kosovaro si prospetta dunque un cambio di ruolo rispetto al recente passato da esterno sinistro, ma occhio sempre alla situazione contrattuale. Vojvoda andrà in scadenza nel 2025, tra un anno, motivo per cui il Toro è chiamato ad una scelta. Se i granata decideranno di puntarci, andrà rinnovato il contratto. Altrimenti occorrerà una cessione o a fine anno sarebbe addio a zero.