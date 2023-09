Zapata e Sanabria insieme? Toro a due punte, l’apertura di Juric

Il mercato estivo ha consegnato nella mani di Ivan Juric una rosa con un trequartista in meno rispetto alla scorsa stagione (Miranchuk) ma con un attaccante centrale in più (Zapata). Inoltre, il centrocampo del Torino può oggi contare su cinque interpreti di buon livello con peculiarità differenti (Ricci, Ilic, Linetty, Tameze e Gineitis). Si può quindi pensare a una squadra schierata con un altro modulo nelle prossime settimane/mesi? Possibile. Già prima del Genoa si era ipotizzato un passaggio al 4-3-2-1 o al 3-5-2. Ciò non è avvenuto ma comunque si sono viste delle soluzioni diverse rispetto al solito, come Ricci avanzato sulla linea dei trequartisti e quindi tre centrocampisti in campo contemporaneamente (con lui anche Linetty e Tameze in mediana). La soluzione, va detto, non è funzionata molto e Ricci ha palesato alcuni limiti in quella zona di campo tanto che è stato costretto a tornare in mediana per toccare con profitto qualche pallone nella prima ora di gioco. L'apertura a un modulo diverso è stata fatta dallo stesso Juric nei giorni appena successivi all'acquisto di Zapata . Bisogna evidenziare che sarebbe un fatto davvero eclatante per il tecnico croato che non ha mai iniziato una partita di Serie A da quando è sotto la Mole con un modulo differente dal 3-4-2-1.

Le soluzioni alternative con la difesa a tre: 3-4-1-2 o 3-5-2

Al momento, il 4-3-2-1 appare aver perso terreno. Il cambio modulo sarebbe semplicemente nella direzione di un mantenimento della difesa a tre tanto cara a Juric ma con qualcosa di diverso sia in mezzo al campo sia in attacco. Si potrebbe optare per il 3-5-2 oppure per il 3-4-1-2. In entrambi i casi ci sarebbe la doppia punta. L'idea di un doppio attaccante potrebbe stuzzicare Juric soprattutto quando rientrerà Sanabria. Più difficile pensare a un duo composto da Zapata e Pellegri. Più facile invece far dialogare Sanabria e Zapata, due attaccanti dalle caratteristiche differenti. Avendo tre attaccanti di ruolo in rosa si possono sfruttare al meglio e la doppia punta potrebbe diventare qualcosa in più che una semplice ipotesi, soprattutto se si considerano le difficoltà realizzative e di manovra nei primi 270 minuti del campionato in corso. Inoltre, il 3-4-1-2 permetterebbe al Torino di risparmiare un trequartista, il che non è da sottovalutare avendo i granata un trequartista in meno rispetto al recente passato (il 3-5-2 non ne avrebbe nemmeno uno di trequartista). Non è però un modulo utopistico. Del resto, il Torino non avrebbe alcun problema a giocare con tre mediani. Ne potrebbero anzi giovare Ilic e Ricci, due giocatori tecnici che affiancati da un "mastino" sarebbero meno vincolati nella fase di non possesso e potrebbero dedicarsi con maggior protezione sia all'impostazione sia agli inserimenti. Tutti questi ragionamenti verranno fatti in queste settimane/mesi al Filadelfia.