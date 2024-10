Zapata sfida Lautaro: è duello tra bomber nella notte di San Siro

Due gol a testa in questo avvio di campionato

L'Inter dello Scudetto non sarebbe esistita senza il suo bomber. Con 24 reti, Lautaro Martinez ha guidato i suoi verso la conquista della seconda stella e, adesso, dopo un inizio di stagione zoppicante, è ritornato a segnare, decidendo la sfida contro l'Udinese con una doppietta. Due reti in campionato ad oggi anche per Duvan Zapata, tutti in trasferta, per la precisione a Verona e proprio a San Siro ma contro il Milan. Per entrambi, a livello di statistiche sotto porta, non si può dire che sia stato un inizio entusiasmante, ma certamente indicativo del fatto che, seppur leggermente sottotono, i due bomber non hanno perso il vizio del gol.