Zima prova a prendersi il Toro: in attesa del mercato è lui l’erede di Bremer

Il ceco ha superato Djidji e Buongiorno nelle gerarchie difensive di Ivan Juric

Alberto Giulini

Chiaramente il mercato del Toro è tutt'altro che chiuso ed un giocatore come Bremer andrà sostituito (il principale indiziato resta Denayer), ma in ritiro Zima sta dimostrando di avere le carte in regola per giocare al centro della difesa. Al momento è proprio il giocatore ceco il prescelto da Juric per raccogliere l'eredità del brasiliano. In allenamento come nelle amichevoli: il difensore prelevato la scorsa estate dallo Slavia Praga sta lavorando sempre di più al centro della difesa e le risposte sono incoraggianti.

Le gerarchie: superati Djidji e Buongiorno

All'inizio della scorsa stagione era stato Djidji a posizionarsi al centro della difesa in assenza di Bremer. Il francese aveva però palesato qualche difficoltà di troppo, finendo con il tempo a lasciare spazio a Buongiorno. Il centrale scuola Toro se l'era cavata senza sfigurare, dimostrano di poter essere impiegato non solo come braccetto di sinistra. Nelle ultime due giornate della scorsa stagione, con Bremer ai box per un problema alla caviglia, la scelta di Juric era ricaduta su Zima. E proprio dall'ex Slavia Praga è ripartito il tecnico anche in questa stagione, tra allenamenti e amichevoli. Solo contro il Mlada la scelta era ricaduta inizialmente su Buongiorno al centro della difesa, salvo poi cambiare all'intervallo riportando il ceco al centro e il classe 1999 sul centro sinistra.

Aspettando il mercato, ecco l'erede di Bremer

Un'indicazione chiara da parte di Juric, che al momento ha dunque identificato in Zima il giocatore prescelto per agire al centro della difesa. Come detto, questo non significa affatto che il Toro non ricorrerà al mercato per sostituire Bremer, anzi. La società ha individuato nello svincolato Denayer il profilo che dovrebbe prendere il posto del brasiliano e c'è una trattativa ben avviata con il difensore belga. La certezza è che, in attesa di un rinforzo da parte della società, Juric può comunque contare su un difensore che ha saputo dare risposte convincenti. La prova contro il Trabzonspor ed il trattamento riservato a Cornelius sono solo gli ultimi segnali.