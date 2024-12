Video – Torino, rendimento recente da horror: granata ultimi nelle scorse 5 giornate

La squadra di Paolo Vanoli da ormai due mesi sta passando un periodo in cui nulla funziona e dove stanno mancando in primi i risultati. I granata sono infatti crollati dal primo posto per il quale si lottava nelle primissime giornate fino alla parte destra classifica di Serie A e un distacco sempre più risicato dalla lotta per non retrocedere. Se però si prendono in esame soltanto le classifiche parziali delle ultime giornate, si può sempre osservare l'andamento recente delle varie formazioni del campionato e anche in questo caso - ovviamente - le buone notizie per il Toro sono ben poche.