Video – Torino, con il Monza per ripartire: Vanoli vuole lasciarsi la crisi alle spalle

Domenica riparte il campionato del Torino che ha necessità di ritrovarsi dopo un recente periodo molto negativo, durante il quale sono mancati sia i punti che le prestazioni. La squadra di Vanoli, dopo questa sosta per le gare delle Nazionali, torna in campo per sfidare domenica alle ore 15 il Monza. L'obiettivo dei granata sarà naturalmente quello di ripartire con il piede giusto ed ottenere una vittoria interna che aiuterebbe a ritrovare un po' di fiducia e servirebbe per lasciarsi alle spalle la crisi.