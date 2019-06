Calciomercato, il Livorno vuole l’asta per Bogdan: il Toro deve decidere se partecipare

Alla finestra del Livorno non si è affacciato solo il Toro per Bogdan, anzi, la lista di club di Serie A interessati al difensore centrale amaranto inizia ad affollarsi. La stagione attuale, dopo un passato in Lega Pro tra Vicenza e Catania, ha messo in luce definitivamente il difensore croato, che ha brillato non solo per caratteristiche fisiche, ma soprattutto per il tempismo e le letture. Tant’è che è stato paragonato dal suo presidente Aldo Spinelli a Giorgio Chielini. La Serie A ora ha spostato la sua lente d’ingrandimento sul difensore emergente e oltre ai granata sarebbero pronte a investire sul giocatore ex Catania anche Napoli, Roma e Sassuolo.

LA SITUAZIONE – “È uno dei nostri talenti più preziosi, so che ha richiamato l’attenzione e l’interesse da parte di qualche squadra di Serie A, ma al momento non mi è arrivata alcuna offerta concreta per il ragazzo” queste le parole di Aldo Spinelli, presidente del Livorno a Radio Kiss Kiss due giorni fa a testimoniare che la lista di società sul ragazzo è lunga (QUI l’intervista completa) e questo potrebbe fare le fortune della società toscana, che ora potrebbe essere intenzionata a scatenare una vera e propria asta. Il Torino, dal canto suo, deve decidere se parteciparvi, perché in rosa al momento c’è un parco difensori molto vasto e quindi molto dipenderà dal futuro di Bonifazi. Se il centrale uscito dalla Primavera del Toro dovesse partire, allora i granata potrebbero anche partecipare al gioco al rialzo con le altre società interessate a Bogdan. Quindi, se la decisione del Torino dovesse essere quella di lasciar partire Bonifazi, sul quale rimane fortissimo l’interesse della SPAL (QUI le parole di Mattioli), allora l’obiettivo numero uno in difesa sarebbe Bogdan. In questo caso allora i granata si addentrerebbero decisi nella trattativa, nella quale potrebbero mettere sul piatto il prestito di Kone, che ha ben figurato con la Primavera del Torino ed è pronto alla sua prima esperienza tra i grandi. Inoltre, il trequartista granata ha in comune con Bogdan l’agente che ne cura gli interessi, che potrebbe essere quindi interessato a inserire anche il talentino granata nella trattativa.