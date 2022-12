Aiuti al calcio dal governo? Meloni, no (anche) a Cairo: “Sarebbe insostenibile”

Questa mattina, la premier Giorgia Meloni ha riunito a Palazzo Chigi i capigruppo della maggioranza, in merito alla legge di bilancio. Alla presidente del Consiglio non sarebbe piaciuto l’emendamento, firmato anche dai suoi senatori, che prevede che le società di calcio possano rateizzare i debiti Irpef e Inps in cinque anni, senza pagare interessi e sanzioni. Sul tema degli aiuti da parte del governo al mondo del calcio si era espresso in diverse occasioni anche il presidente del Torino Urbano Cairo, che ha più volte sottolineato come il comparto delle società di massimo livello, pur forse non meritandolo appieno, avrebbe necessitato di aiuti o sussidi per far fronte alle difficoltà economiche arrivate a seguito della pandemia.