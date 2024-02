Segre brilla in B con il Palermo: ora sogna la promozione in Serie A

7 gol in 21 presenze: questo è il bottino di Jacopo Segre in questa stagione con la maglia del Palermo. L'ex centrocampista del Torino - che che è cresciuto nelle giovanili del club granata vincendo con la Primavera la Supercoppa nel 2015 - in Serie B quest'anno sta diventando un leader della squadra allenata da Eugenio Corini. Dopo 21 partite disputate (1557 minuti totali), Segre è diventato ormai imprescindibile per il centrocampo rosanero. Il numero 8 del Palermo infatti è il secondo marcatore della rosa: davanti a lui c'è solamente Matteo Brunori (centravanti della squadra) con 8 reti segnate. Il Palermo attualmente è al quinto posto in classifica con 42 punti raccolti in 24 partite ed è in zona playoff: il club rosanero - di proprietà del City Football Group - punta alla promozione in Serie A per la prossima stagione.

L'addio al Toro e il messaggio social di Cairo

Segre ha lasciato nell'agosto 2022: tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, il club granata ha comunicato il 23 agosto la cessione del giocatore a titolo definitivo al Palermo (QUI i dettagli). Una volta ufficializzato il tutto, il giocatore classe 1997 aveva postato sul proprio profilo Instagram una foto con la maglia del Palermo: in quell'occasione il presidente del Torino Urbano Cairo aveva commentato il post sul profilo di Segre, salutando il giocatore e augurandogli il meglio per la sua carriera. "Grande Jacopo in bocca al lupo per la stagione e per la tua carriera! - ha scritto il patron granata - Ti ho conosciuto quando sei arrivato al Toro nel 2014 e da allora non ti sei mai fermato crescendo costantemente grazie alla tua intelligenza, alla tua determinazione e alla tua passione. Ora hai una grande opportunità in una città importante come Palermo ti auguro di ottenere il massimo! Te lo meriti perché sei un ragazzo eccezionale! Ancora in bocca al lupo. Il tuo Pres". Ora Segre si sta giocando le sue carte con il Palermo con l'obiettivo di tornare a giocare in Serie A - campionato in cui ha già esordito con il Toro il 26 settembre 2020 nel match con l'Atalanta - e in cui ritroverebbe proprio la sua ex squadra con cui è cresciuto.