Calciomercato, dalla Turchia: “Il Besiktas deve rispondere al Toro per Ilkhan”

Emirhan Ilkhan è prossimo a diventare un nuovo giocatore del Torino: il club granata - come raccontato nei giorni scorsi qui su Toro News - verserà nelle casse del Besiktas 4.5 milioni di euro pagando la clausola rescissoria al club bianconero. Dalla Turchia arrivano delle novità rispetto al trasferimento del centrocampista classe 2004: secondo quanto riportato dal giornalista turco Sercan Dikme, "il Besiktas è tenuto a rispondere all'offerta del Torino. Non c'è stata risposta per 5 giorni. Il contratto richiede una risposta all'offerta entro 7 giorni. Al termine del 7° giorno, il Torino depositerà 4,5 milioni di euro e trasferirà Emirhan Ilkhan senza attendere la risposta del club bianconero". Il Torino - nel caso in cui il Besiktas non rispondesse all'offerta granata - dunque dovrà attendere ancora due giorni prima di poter ufficializzare il nuovo acquisto.