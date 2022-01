Calciomercato, idea Verdi per la Salernitana: possibile un prestito

Verdi non sta trovando spazio al Toro quest'anno ed è in uscita

In uscita dal Torino, Simone Verdi è finito nel mirino della Salernitana. La richiesta dei campani, bisognosi di rinforzi per poter risalire la china dall'ultimo posto in classifica, è di un prestito sino alla fine della stagione. E' un'operazione ritenuta possibile dal Torino e, per il ragazzo, che nel Toro di quest'anno non sta affatto trovando spazio, una squadra che gli possa dare continuità come la Salernitana potrebbe essere un'opzione interessante, per riprendere il feeling con il campo e per recuperare fiducia. Nel frattempo, dopo l'arrivo di Marco Giampaolo, si è raffreddata la pista che porterebbe il 24 granata alla Sampdoria.