Calciomercato Torino, in chiusura Baselli al Cagliari: il mediano ritrova Mazzarri

Raggiunto l'accordo per Baselli al Cagliari: contratto di sei mesi con il club sardo

Daniele Baselli sarà, salvo sorprese improbabili, il secondo del Torino in uscita dopo Rincon alla Sampdoria: è in dirittura d’arrivo il suo trasferimento al Cagliari, squadra allenata dall'ex tecnico del Toro Mazzarri, che per Baselli ha sempre avuto un occhio di riguardo ed una buona considerazione. Tra il club sardo e il giocatore c'è l'accordo: un contratto di sei mesi, con l'opzione di poter prolungare per altre due stagioni in caso di salvezza. Oggi dovrebbero essere mossi altri passi verso la conclusione definitiva dell’affare. Al Torino andrà un indennizzo: Baselli con la società granata ha un contratto solo fino al 30 giugno 2022 e, dopo aver vissuto un girone di andata da comprimario, ha l’intenzione di tornare protagonista nella massima serie. Una possibilità che il Cagliari di Mazzarri, che lo aveva messo nel mirino sin da dicembre, può offrirgli.