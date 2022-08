Calciomercato, l’annuncio del Djurgarden: “Hien a Verona, abbiamo un accordo”

Isak Hien si allontana, salvo sorprese in via definitiva, dal Torino: il difensore centrale svedese del Djurgarden sarà a Verona oggi, giovedì 25 agosto, per ultimare i dettagli del suo trasferimento in gialloblù. Ad annunciarlo è la stessa società svedese, che conferma di aver perfezionato un accordo con l'Hellas per il difensore classe 1999. "Isak ha ricevuto da noi il permesso per andare a Verona a indagare sul suo futuro - ha detto il direttore sportivo Bosse Andersson -. Abbiamo un accordo con l'Hellas Verona. In seguito daremo ulteriori informazioni".