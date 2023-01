Calciomercato: per Sirigu ipotesi scambio, Boga è incedibile

Il mercato è aperto e le squadre di Serie A stanno portando avanti delle trattative per portare i giusti rinforzi alle proprie rose. L'ex portiere granata Salvatore Sirigu potrebbe presto lasciare Napoli secondo quanto riferisce gianlucadimarzio.com. Per lui ci sono due ipotesi di scambio: la prima lo porterebbe a Firenze, facendo scendere in Campania Pierluigi Gollini, la seconda è quella con il Lorient in cambio di Vito Mannone. Per il momento la trattativa con i toscani sembra essere meglio imbastita.