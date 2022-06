Calciomercato Torino: chi è Armand Laurienté, obiettivo per la trequarti granata

La carriera e il profilo dell'ala classe 1998, reduce da una buona stagione al Lorient condita da sei gol e due assist

Redazione Toro News

Il Torino fa sul serio per Armand Laurienté. Nelle ultime ore, infatti, i granata si sarebbero mossi in maniera concreta per assicurarsi le prestazioni dell'ala francese classe 1997 di proprietà del Lorient e reduce da una buona stagione in Ligue 1. In attesa di sviluppi, vediamo ora nel dettaglio la sua carriera e le caratteristiche principali.

Chi è Armand Laurienté: gli esordi al Rennes, tra giovanili e Prima squadra

La carriera di Armand Laurienté inizia nelle giovanili del Rennes, squadra dove fa anche il suo esordio tra i professionisti venendo aggregato alla squadra riserve nel 2016; nelle due stagioni successive prende parte a 16 partite tra la quarta e la quinta divisione francese, mettendo anche a segno 7 reti. Nella stagione 2018/2019 gioca in prestito all'Orléans, dove colleziona 12 presenze e 3 gol; fa poi ritorno al Rennes, e debutta in prima squadra in Ligue 1 nel match perso contro il Reims il 17 febbraio 2019.

Il passaggio al Lorient e l'esordio in Nazionale

Nel settembre del 2019 viene ceduto in prestito al Lorient, che al termine della stagione decide di riscattarlo. Viene quasi subito aggregato alla prima squadra, e finora con la maglia degli arancioneri ha collezionato 77 presenze condite da 10 gol; particolarmente positiva la stagione appena conclusa, dove in 35 partite segna sei reti e realizza due assist. Il 25 marzo 2021 arriva anche l'esordio con la nazionale francese Under 21.

Provenienza e caratteristiche tecniche

Nato a Gonesse in Francia il 4 dicembre 1998, Laurienté è un'ala destra di 1 metro e 77 che in carriera ha dimostrato di sapersela cavare bene anche sulla corsia di sinistra: questa caratteristica lo renderebbe molto utile per il sistema utilizzato da Ivan Juric, che potrebbe decidere dove collocarlo alle spalle della punta in base alle esigenze.