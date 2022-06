Calciomercato Torino, offerta concreta per Laurienté del Lorient: le ultime

Il Torino fa sul serio per il 23enne cresciuto nel Rennes: è uno dei nomi per la trequarti

Per la trequarti del Torino è viva la pista che porta ad Armand Laurienté, giocatore del Lorient che da settimane il Torino segue. Come riportato da L'Equipe, il club di via Arcivescovado ha mosso nelle ultime ore dei passi concreti avanzando un'offerta concreta per aggiudicarsi il cartellino del ventitreenne esterno d'attacco. Si tratta sicuramente di uno dei nomi che il club granata valuta per rinforzare la trequarti di Ivan Juric dopo i mancati riscatti di Brekalo, Pjaca e Praet (per il quale comunque si continua a trattare).