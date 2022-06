Calciomercato Torino, per la trequarti c’è pure l’opzione Armand Laurienté

In casa granata un nome da inserire nella lista dei possibili obiettivi di mercato è quello di Armand Laurienté. Una delle priorità del Torino in questa sessione estiva di calciomercato è quella di trovare giocatori per la trequarti, dato il mancato riscatto di Brekalo (per volontà del croato), il verosimile mancato riscatto di Pjaca (per volontà del club) e i contatti attualmente in corso per prolungare il prestito di Praet il cui futuro in ogni caso rimane ad oggi un enigma. Da giorni si parla dell'interesse dimostrato da parte del club granata nei confronti dell'israeliano Solomon, ma il giocatore dello Shakhtar Donetsk appare preferire decisamente un approdo in Premier League. Ecco allora che il club granata deve guardare ad altre possibilità e un'altra pista per la trequarti è quella che porta proprio a Laurientè, giocatore classe 1998 del Lorient (club francese che milita in Ligue 1).