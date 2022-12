Calciomercato Torino, chi è Kevin Haveri: difficoltà nel salto Serie D-Serie C

Chi è Haveri, protagonista con il Rimini

Kevin Haveri, di nazionalità albanese (quindi extracomunitario), nasce il 18 settembre 2001 ed esordisce nel calcio professionista con la maglia del Mantova il 16 ottobre 2019: con il club lombardo giocherà una sola stagione, terminata con la promozione in Serie C, per poi rimanere svincolato in quella seguente, fino al 20 novembre 2020. In quel momento, il giocatore viene acquistato dal Campodarsego, che mantiene la sua proprietà fino all’estate del 2021, anno in cui il terzino albanese firma con il Rimini, suo attuale club. Tanta gavetta per Haveri che però in quella stagione conquista da protagonista una promozione dalla Serie D alla Serie C - la seconda della sua carriera - raccogliendo 33 presenze e 4 assist. In Serie C ha però patito un po’ il salto di categoria, come da lui stesso ammesso al Corriere Romagna: fin qui ha raccolto 15 presenze con 3 assist tra campionato e Coppa Italia ma solo di recente si è affermato come uno dei titolari. “Ci sta, sono giovane, davanti ci sono giocatori forti che hanno calcato categorie più alte, però cerco sempre di allenarmi al top e dare il massimo quando vengo chiamato in causa. Nella mia posizione sto imparando molto da Regini, anche in panchina cerco di guardare qualche movimento e le sue letture”, ha detto Haveri, che da settimane parla da granata in pectore: “In questo momento l’unica preoccupazione è il Rimini. Penso a fare bene qua poi ovviamente il Torino sarebbe uno step importante. C’è un accordo da inizio anno ma ancora non è concluso, l’interesse del club però è vivo”.