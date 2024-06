Calciomercato Torino: da Buongiorno a Ciammaglichella. Il punto di giornata

Il punto di oggi, domenica 16 giugno, sul calciomercato dei granata

Redazione Toro News 16 giugno - 22:33

CALCIOMERCATO — Alessandro Buongiorno continua ad essere oggetto del desiderio del nuovo Napoli di Antonio Conte come rinforzo della difesa partenopea. Prosegue la trattativa per Vanoli, che potrebbe subire un accelerazione con l'arrivo di Eusebio Di Francesco sulla panchina dei lagunari. Sulla lista dei partenti c'è Radonjic, mentre Karamoh potrebbe essere valutato dal nuovo allenatore.

BUONGIORNO Continua l'interesse del Napoli per Alessandro Buongiorno. Il canterano granata è un obbiettivo di mercato per Antonio Conte, nuovo tecnico del Napoli. Tra i due c'è stato un incontro del tutto fortuito in centro a Torino. Il presidente del Torino Urbano Cairo ha preso però posizione: "Non ha un prezzo perché non è sul mercato, siamo felici che sia con noi. È rimasto con noi lo scorso anno e sono stato felicissimo di questo, ha fatto un campionato notevolissimo, quindi me lo tengo stretto. Adesso vediamo come vanno gli Europei, poi vedremo. Gli auguro il meglio e spero sia con noi il prossimo anno ad indossare la fascia di capitano". Comunque sia, tutto sarà deciso dopo l'Europeo.

VANOLI Il Venezia chiude per Di Francesco, l'ex tecnico del Frosinone è pronto a diventare il nuovo tecnico del Venezia. Di pari passo prosegue la trattativa per Vanoli, con l'ex calciatore del Parma che si avvicina alla panchina granata. Ottimismo anche da parte del presidente Urbano Cairo: "Ci sono stati dei passi avanti e ci siamo, a breve annunceremo il nuovo allenatore".

BELLANOVA Raoul Bellanova è tra i giocatori granata più attenzionati in vista del calciomercato estivo. Il terzino ex Inter è cresciuto a vista d'occhio sotto la guida di Ivan Juric e ha disputato una stagione da protagonista al Toro, conquistando anche Spalletti. Bellanova ha attirato l'attenzione di tanti in Italia e all'estero con la Roma attualmente in prima linea tra le ammiratrici. Così come per Buongiorno, si parlerà di futuro solo ed esclusivamente dopo la fine degli Europei in Germania, anche se Bellanova non è sul mercato. Il Torino infatti non vorrebbe rinunciare al proprio terzino destro.

Andranno monitorate le situazioni relative a Radonjic e Karamoh. Il serbo era finito fuori dai piani tattici già nella prima parte di stagione, poi nel mercato invernale è stato ceduto al Mallorca. Il club spagnolo però non ha riscattato il giocatore, che è tornato a Torino. Tuttavia però il serbo ha già manifestato il desiderio di tornare in patria. Il francese è rientrato da prestito in Francia al Montpellier. Sarà valutato dal nuovo corso tecnico.

CIAMMAGLICHELLA Aaron Ciammaglichella è finito nel mirino del Feyenoord. Il fantasista granata ha disputato una buonissima stagione in Primavera e più di una volta è stato convocato anche in prima squadra, senza però trovare l'esordio. Il club olandese avrebbe iniziato ad intavolare la trattativa per il giocatore.