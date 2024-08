Calciomercato Torino, da Van Den Bosch a Bayeye e Ilkhan: il punto di giornata

Si avvicina la chiusura della sessione estiva di calciomercato che è fissata per la serata del 30 di agosto. Il Torino è al lavoro per mettere a segno gli ultimi colpi in entrata da mettere a disposizione del tecnico Paolo Vanoli. Nel frattempo, però, non è affatto da sottovalutare il mercato in uscita che vede anch'esso il Toro coinvolto. I granata intanto hanno affrontato il primo match della stagione, ottenendo un pareggio che lascia l'amaro in bocca contro il Milan. Di seguito il punto di giornata con tutte le ultime novità odierne - di domenica 18 agosto - sulle trattative condotte in entrata e in uscita dal club granata.