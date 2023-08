Calciomercato Torino, il punto: Vlasic è ufficiale, Vagnati parla di Ricci

Vlasic-day in casa Torino. Il trequartista croato torna in maglia granata e diventerà (si attende solo l'ufficialità) il quarto rinforzo del Torino in questa sessione di mercato dopo Popa, Bellanova e Tameze. Nel frattempo la dirigenza granata continua a lavorare sulle altre criticità. Le priorità in entrata sono un esterno mancino e un ulteriore trequartista.