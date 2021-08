Calciomercato Torino, terminato incontro col Crotone per Messias: la situazione

Il trequartista brasiliano è il primo obiettivo del club granata per la trequarti

Redazione Toro News

AGGIORNAMENTO ORE 13.15 - Le prime indicazioni parlano di un incontro cordiale ma non ci sarebbero stati sostanziali passi in avanti, con il Crotone che per ora non si muove dalla sua posizione di partenza e il Torino che, sempre per ora, non ha ancora trovato un accordo. Si può parlare quindi di fumata grigia. Le parti, comunque, si ri-aggiorneranno a breve, ma c'è da tenere in considerazione che su Messias c'è l'attenzione di altri club. Intanto il Crotone, secondo quanto riporta da alfredopedulla.com, sta chiudendo per il difensore Paz dal Bologna.

AGGIORNAMENTO ORE 13.05 - Terminato l'incontro a Milano tra Davide Vagnati e il ds del Crotone, Ursino. Il meeting milanese è durato circa 40 minuti.

Incontro in corso all'hotel ME Milan Il Duca di Milano tra la dirigenza del Crotone e il responsabile mercato del Torino, Davide Vagnati (ritratto nella foto di Luca Bendoni per gianlucadimarzio.com nel momento dell'arrivo): si parla di Junior Messias, il trequartista brasiliano che da inizio mercato è il primo obiettivo del Torino per la trequarti. Sul giocatore ci sono diversi club di A: Messias è uno dei nomi più caldi degli ultimi giorni di mercato.

La richiesta attuale del Crotone è di dieci milioni di euro. Un prezzo che ha indotto il Torino a volgere lo sguardo anche su altri profili per il rinforzo cercato sulla trequarti, come Orsolini del Bologna: ma il brasiliano è sempre stato la prima scelta. Su Junior Messias hanno messo gli occhi diverse società di Serie A: il Milan, che cerca un trequartista, la Fiorentina, il Sassuolo. Ma il Torino in questo momento sta accelerando ed è in pole position. Da inizio estate si susseguono gli incontri e i contatti con la dirigenza del Crotone: il club granata, per acquistare Messias, dovrà allargare i cordoni della borsa ed effettuare un investimento. E dovrà farlo in fretta, se vorrà anticipare la concorrenza.