Calciomercato Torino: Izzo piace a tanti. Praet sempre ai margini nel Leicester

Come detto nelle scorse ore, la priorità per il Torino al momento sono le uscite. Uno degli esuberi è Armando Izzo. Su di lui hanno acceso i fari diverse società di Serie A, soprattutto tra quelle che giocano con la difesa a tre. Diversi sono gli interessamenti per il difensore napoletano, che ha appena cambiato agente, passando nella scuderia di Vincenzo Pisacane. L'Udinese è quella più insistente nelle ultime ore di mercato, ma anche la Salernitana di Davide Nicola (che lo ha allenato e apprezzato al Torino) è interessata e non solo: Armando piace anche a Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna.