Calciomercato Torino: Kone verso la cessione, sulle sue tracce il Parma

Non sembra rientrare nei piani del Torino Ben Kone . L'ivoriano classe 2000 ed ex giocatore della Primavera potrebbe lasciare la città della Mole per accasarsi da un'altra parte. Le offerte per il giocatore non mancano, soprattutto dalla Serie B. La situazione potrebbe prendere il volo nei prossimi giorni di mercato.

Nel mirino del Parma

Le strade tra Kone e il Torino sembrano destinate a separarsi. Il centrocampista infatti non sembra rientrare nei piani di Ivan Juric, che già nella scorsa stagione l'aveva liberato, pur avendolo fatto esordire in Serie A in un Napoli-Torino. In questa annata ha giocato col Frosinone, con cui ha collezionato 19 presenze e 2 gol. A questi numeri vanno aggiunti anche quelli relativi alla Coppa Italia: 1 presenze e 1 gol. Qualcosa ha fatto intravedere con la maglia dei ciociari, ma non abbastanza per convincere il Torino, ed è stato inoltre frenato da alcuni infortuni. Tra le pretendenti il nome più accreditato sembra essere quello del Parma. I crociati infatti vorrebbero un'alternativa all'infortunato Camara e avrebbero trovato "l'alter ego" proprio nel giocatore del Torino. Si tratta di una pista calda, che andrà monitorata nei prossimi giorni.