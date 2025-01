Calciomercato Torino: la Lazio chiede informazioni su Ilic

I biancocelesti si muovono sul centrocampista serbo, mentre chiudono per il talento del Chelsea, obiettivo anche del Torino

Movimenti di mercato coinvolgono ancora Torino e Lazio, con intrecci che lasciano aperti diversi scenari. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio in mattinata, i biancocelesti avrebbero chiesto informazioni alla società granata su Ivan Ilic, alle prese con un problema al flessore della coscia sinistra. Al momento, però, non ci sono trattative concrete tra i due club, ma solo un sondaggio preliminare. Il Torino aveva già aperto allo Spartak per il possibile trasferimento del serbo, un interesse rallentato dall’infortunio rimediato nella sfida contro il Parma da parte del centrocampista granata. Intanto, Cesare Casadei, centrocampista classe 2003 del Chelsea, sembra ormai pronto a vestire la maglia biancoceleste. Il Torino aveva seguito con interesse il giovane talento italiano, ma il club capitolino - secondo le ultime indiscrezioni di Alfredo Pedullà -, avrebbe superato la concorrenza dei granata con un’offerta decisiva: 13 milioni di euro più il 25% sulla futura rivendita. L’accordo è stato definito con un prestito gratuito e obbligo di riscatto a condizioni agevolate.