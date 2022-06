Calciomercato Torino, l’Inter prepara un’offerta per Bremer: la situazione

Gleison Bremer è sicuramente il giocatore granata più richiesto sul mercato, il che non stupisce vista la stagione praticamente impeccabile portata a termine in maglia granata. Di lui si parla tanto all'estero - il Tottenham in particolare sembra pronto a partecipare con convinzione a un eventuale asta per il brasiliano - ma gli ammiratori in Italia non mancano. Su tutti l'Inter, che sta lavorando per fare un'offerta concreta al Torino.