Calciomercato Torino: obiettivo Dimarco, ma l’Inter prende tempo

Juric vorrebbe portare Dimarco a Torino, ma il giocatore è rientrato all'Inter e Simone Inzaghi valuterà il calciatore in ritiro

Con Ivan Juric sulla panchina del Torino sono arrivate già le prime richieste da parte del tecnico per la ricostruzione della rosa. Un nome che circola in casa granata già da diversi giorni è proprio quello di Federico Dimarco, ex giocatore del tecnico croato. Con Nicola Murru e Ricardo Rodriguez in uscita, sulla sinistra rimarrebbe soltanto Cristian Ansaldi , che è pronto a rinnovare , ma il Torino ha bisogno di un giocatore da alternare all'argentino in quel ruolo.

LA SITUAZIONE - Federico Dimarco ha trascorso due stagioni all'Hellas Verona con Ivan Juric come allenatore, ma il giocatore era in prestito dall'Inter, club al quale ha fatto ritorno. Prima di tutto c'è da capire la posizione della società nerazzurra riguardo al giocatore: il nuovo tecnico Simone Inzaghi difatti valuterà l'ex Verona durante il ritiro al quale prenderà parte l'intera squadra. Dunque l'Inter al momento prende tempo. Se poi i nerazzurri dovessero decidere per la cessione, in quel caso contrario la valutazione non dovrebbe essere inferiore ai 10 milioni. Proprio per questo, il Torino deve pensare anche ad altre alternative. Ma l'estate sarà lunga per poter trattare il giocatore in questione, al momento considerato uno dei principali obiettivi granata. E non solo per i due bellissimi gol che ha segnato al Torino nel campionato da poco concluso.