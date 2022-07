Calciomercato Torino, per Praet serve un’accelerata. E c’è anche la Fiorentina

Il club viola pronto a mettere sul piatto sette milioni per il belga, che per Juric sarebbe una priorità sulla trequarti

Se il Toro vorrà accontentare Juric e riconsegnargli Praet dovrà però fare in fretta per più di un motivo. Il primo è la concorrenza della Fiorentina, che dopo aver soffiato ai granata Mandragora e Gollini guarda con interesse in casa Leicester. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club viola sarebbe pronto a mettere sul piatto sette milioni di euro per aggiudicarsi il trequartista a titolo definitivo. A questo si aggiunga la propensione agli infortuni del belga, che avrebbe bisogno di svolgere una preparazione per intero agli ordini di Juric onde evitare problemi muscolari nel corso della stagione.