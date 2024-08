Calciomercato Torino, Raoul Bellanova è a un passo dall’Atalanta: le cifre

Nelle scorse ore è giunta l'indiscrezione dell'interessamento dell'Atalanta per Raoul Bellanova e le trattative tra il Torino e la società orobica sembrano procedere a gonfie vele. Come anticipato da Repubblica questa mattina e poi confermato adesso anche da Fabrizio Romano, il club bergamasco avrebbe di fatto chiuso per l'arrivo del laterale destro classe 2000 che si trasferirebbe in nerazzurro per circa 20 milioni di euro più bonus. Ci sarebbe anche l’accordo tra Bellanova e il club nerazzurro relativamente al contratto. Confermato anche che l'obiettivo del Toro per sostituire Bellanova rimane sempre Marcus Pedersen del Feyenoord (QUI I DETTAGLI).