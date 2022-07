Calciomercato Torino, rilancio per Laurienté: ma il Lorient fa ancora muro

Il giocatore spinge per trasferirsi in granata, Vagnati spera di ottenere a stretto giro di posta il sì definitivo dai francesi

Il Toro prova a mettere le mani su Armand Laurienté . Dopo l'arrivo di Radonjic, i granata sono al lavoro per rinforzare ulteriormente la trequarti ed è molto calda la pista che porta al francese del Lorient. Sono ore di attesa per Davide Vagnati, che attende una risposta alla nuova proposta presentata per aggiudicarsi il ventiquattrenne.

Nella giornata di ieri c'è stato un altro vertice tra l'entourage del giocatore e il Lorient, che fa ancora resistenza. Il club bretone non ha ancora dato il via libera alla cessione dell'esterno francese che viene da una stagione condita da sei gol e due assist. Qui l'approfondimento sul profilo di Laurientè.

I granata avevano già presentato una prima offerta da circa 5/6 milioni di euro più bonus, senza però arrivare ad un accordo con il Lorient. Il Toro ha dunque deciso di rilanciare, presentando al club francese una nuova proposta economicamente più elevata. Sono dunque ore di attesa per Cairo e Vagnati, che attendono una risposta con la speranza di incassare il sì definitivo che permetta a Laurienté di sbarcare sotto la Mole. Da questo punto di vista la volontà del giocatore è molto chiara: vuole il Toro e sta spingendo per un trasferimento in granata. L'attesa ora è tutte per la risposta del Lorient. In ogni caso, il club granata ha anche delle piste alternative su cui si sta muovendo.