Calciomercato Torino, trattativa serrata con il Leicester per Praet

Il Torino non vuole mollare Dennis Praet e continua la trattativa con il Leicester per trovare l'intesa. Una trattativa sempre più serrata perché i granata vorrebbero provare il trequartista belga in tempo per l'inizio del ritiro così che possa iniziare la preparazione da subito agli ordini di Juric e del suo staff. Per il suo ritorno potrebbe anche essere questione di una settimana. I colloqui tra le parti continuano incessantemente e nei prossimi sette giorni potrebbero anche arrivare novità importanti.

LA SITUAZIONE - Il Toro è forte del gradimento del giocatore che ha già fatto capire che rimarrebbe (o tornerebbe) volentieri in granata per la prossima stagione. Un ottimo punto di partenza che dà forza al club italiano che ora con gli inglesi cerca l'intesa. La trattativa è stata imbastita sul prestito con obbligo di riscatto condizionato. Il problema non sarebbe neanche la formula, al momento la priorità del Leicester non è quella di monetizzare immediatamente, ma non si distoglie dalla cifra di 15 milioni richiesti per il riscatto. La trattativa quindi si sta giocando sulle cifre. Come anticipato nei giorni scorsi, il Torino fa una valutazione inferiore di Praet. Adesso si apre una settimana che potrebbe essere decisiva. Sette giorni per fare passi avanti verso il Leicester o incontro se gli inglesi dovessero accettare la volontà del giocatore di tornare al Toro. Juric aspetta, Praet pure e Vagnati lavora: il 4 luglio inizia la stagione e l'11 luglio il ritiro austriaco di Bad Leonfelden. Come si suol dire, tempus fugit e i prossimi giorni potrebbero risultare determinanti.