Nkoulou che fai? A ottobre ancora senza squadra. Così anche Falque e Zaccagno

Il calciomercato ha chiuso i battenti lo scorso agosto, ma sono tanti i calciatori ancora senza contratto

Luca Bonello

Nicolas Nkoulou ancora senza squadra a ottobre: in pochi se lo sarebbero aspettati, quando il difensore camerunese ha visto concludersi il suo contratto col Torino lo scorso 30 giugno. Eppure l'elegante Nicolas è ancora svincolato, nonostante non sia certo anziano (31 anni compiuti). L'ex Toro fa parte della lunga lista degli svincolati, che possono essere ingaggiati entro il 13 dicembre da qualunque squadra, a patto che lo svincolo con l'ultimo club di appartenenza sia arrivato entro il 31 agosto. Nkoulou ha esperienza, qualità e caratura internazionale ma è tuttora fermo in attesa di trovare un'offerta soddisfacente.

ORBITA TORO - Nkoulou, peraltro, non è l'unico ex Toro ancora senza squadra. Anzi, la lista è lunga: in prima fila c'è Iago Falque, un altro protagonista dei tempi recenti granata che lo scorso 31 agosto ha risolto consensualmente il suo contratto col Torino ma è ancora in attesa di trovare sistemazione. Altre vecchie conoscenze granata sono Arlind Ajeti, in cerca di sistemazione dopo la fine del contratto con la Reggiana; Danilo Avelar, senza contratto dopo l'esperienza al Corinthians; Andrea Zaccagno, ex portiere della Primavera granata rimasto senza squadra dopo aver terminato il contratto con la Cremonese; e Alessio Cerci, fermo da ormai oltre un anno, se non si considera la parentesi fallimentare con l'Arezzo. Inoltre, sono ancora alla ricerca di una squadra ex obiettivi di mercato dei granata, come Gaston Ramirez o Antonio Mirante, che però sembra vicino a chiudere con lo Spezia.

EX TOP CAMPIONATI - Non mancano all'appello calciatori ex Serie A di ottima caratura. Di questo gruppo fanno parte Dani Alves, Perotti, Lulic,Giovinco, Tevez, Asamoah, Pellè e Musacchio, oltre all'ex Benevento Viola e l'ex stella del freestyle Mastour. Nomi importanti anche per quel che riguarda calciatori che hanno militato nei principali campionati europei. Tra questi troviamo ex Premier League come Ramires, Paulinho, Ben Arfa, Wilshere, Mangala, Carroll e Romero, ex Manchester United e Sampdoria, ma ci sono anche Giovani Dos Santos, RobsonKanu e Wilfried Bony. Una lista quantomai lunga di nomi interessanti che ci consegna un chiaro segnale: in un'epoca di ristrettezze economiche a causa del Covid, per i club anche solo il pagamento di un ingaggio in più è una scelta da ponderare accuratamente.