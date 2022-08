Torino 2022/2023: tabellone calciomercato, rosa attuale e come giocherebbe oggi

Il tabellone di mercato del Torino dopo la prima di campionato: rosa attuale, trattative e come giocherebbero i granata oggi

Andrea Calderoni

Il mercato del Torino dal punto di vista delle entrate non ha fatto segnare alcuna novità nel corso dell'ultima settimana. Dopo l'arrivo di Peer Schuurs e il suo esordio allo "Zini" di Cremona, non si è aggiunto nessuno nella rosa di Ivan Juric. Ormai siamo entrati nell'ultima settimana e giovedì 1° settembre calerà il sipario sulla sessione estiva del mercato 2022/2023. La priorità del Torino, al momento, resta in uscita. Ci sono alcuni profili, tra cui calibri importanti come Simone Verdi, Armando Izzo e Simone Zaza, che sono ai margini del progetto tecnico di Juric ma non hanno ancora trovato un'adeguata collocazione. Anche per loro l'ultimo giro di mercato sarà importante per piazzarsi altrove. Intanto, nella settimana appena trascorsa si è completato il trasferimento di Jacopo Segre al Palermo; il centrocampista si è trasferito a titolo definitivo (nell'operazione è rientrato anche Giacomo Corona, classe 2004, che si è aggregato alla Primavera).

TABELLONE CALCIOMERCATO

ENTRATE: Pellegri (a, Monaco), Adopo (c, Viterbese - fp), Kryeziu (c, Tabor Sezana - fp), Segre (c, Perugia - fp), Verdi (a, Salernitana - fp), Bayeye (d, Catanzaro - titolo definitivo), Radonjic (a, Marsiglia - prestito con obbligo di riscatto condizionato), Lazaro (d, Inter - pr. con diritto di riscatto), Ilkhan (c, Besiktas - titolo definitivo), Vlasic (a, West Ham, pr. con dir. di risc.), Miranchuk (a, Atalanta - pr. con dir. di risc.), Schuurs (d, Ajax, definitivo)

USCITE: Ansaldi (d, svincolato), Belotti (a, svincolato), Mandragora (c, Juventus - fp), Praet (c, Leicester - fp), Brekalo (a, Wolfsburg - fp), Pjaca (a, Juventus - fp), Fares (d, Lazio - fp), Pobega (c, Milan - fp), Warming (a, Darmstadt - pr. con dir. di risc. e controrisc.), Rauti (a, Spal - pr. con dir. di risc. e controrisc.), Celesia (d, Potenza, p), Bremer (d, Juventus, definitivo), Kone (c, Frosinone, pr. con dir. di risc. e controrisc.), Akhalaia (a, Virton, pr.), Millico (a, Cagliari - definitivo), Vianni (a, Piacenza - pr.), Horvath (a, Debrecen - pr.), Segre (c, Palermo - definitivo)

TRATTATIVE IN ENTRATA: Laurienté (a, Lorient), Praet (c, Leicester), Barrow (a, Bologna), Orsolini (a, Bologna), Cistana (d, Brescia)

TRATTATIVE IN USCITA: Zaza (Maiorca, Cadice, Espanyol), Verdi (Salernitana, Verona, Bologna), Izzo (Udinese, Monza, Salernitana, Bologna)

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic.

DIFENSORI: Izzo (fuori rosa), Zima, Djidji, Buongiorno, Rodriguez, Schuurs.

ESTERNI: Singo, Aina, Vojvoda, Bayeye, Lazaro.

CENTROCAMPISTI: Lukic, Ricci, Linetty, Kryeziu (fuori rosa), Ilkhan, Adopo, Garbett.

TREQUARTISTI: Radonjic, Seck, Verdi (fuori rosa), Edera (fuori rosa), Miranchuk, Vlasic.

ATTACCANTI: Zaza (fuori rosa), Sanabria, Pellegri

COME GIOCHEREBBE OGGI

In attesa di un'ultima sistemazione della rosa con la sessione estiva del calciomercato, sono diverse le soluzioni provate da Ivan Juric per l'undici titolare. In porta Vanja Milinkovic-Savic si è ripreso il posto da titolare grazie anche alle convincenti prestazioni di inizio stagione. Il terzetto arretrato è più mobile, come si è visto anche a Cremona. Schuurs ha dimostrato di poter ambire al ruolo da titolare ma Buongiorno non vuole mollare il suo posto al centro della difesa. Lo stesso dicasi per Djidji che si sta facendo trovare sempre pronto. Probabilmente il più certo del posto, al momento, è Rodriguez sul centrosinistra. A centrocampo, Ricci è inamovibile, Linetty ha scalato le gerarchie ed è stato coccolato da Juric dopo la Lazio e dopo la Cremonese. In tutto questo c'è anche Lukic, ormai completamente reintegrato e pronto a riprendersi una maglia da titolare. E in mediana il Torino aspetta anche la crescita del turco Ilkhan. Esterni Singo a destra e Aina oppure Vojvoda a sinistra. Lazaro al momento è più indietro. Sulla trequarti attualmente Radonjic è il prediletto a sinistra, mentre a destra Vlasic potrà sfruttare il fastidioso infortunio muscolare di Miranchuk che dovrà stare ai box per un po'. Recuperato anche Seck. In attacco Sanabria parte in vantaggio su Pellegri, come testimoniano anche le prime tre giornate.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria.