Torino 2022/2023: tabellone calciomercato, rosa attuale e formazione tipo

Il tabellone di mercato di gennaio del Torino: rosa attuale, trattative e l'undici tipo della formazione granata

Federico De Milano

Lunedì 2 gennaio ha preso il via la sessione invernale di calciomercato che si concluderà il prossimo 31 gennaio. Il Torino, fin qui, non ha ancora ufficializzato nessun movimento in entrata. In uscita invece c'è da segnalare il cambio di casacca di Krisztofer Horvath che è passato in prestito alla squadra ungherese del Kecskeméti TE, dopo una prima parte di stagione al Debrecen. Il tecnico granata Ivan Juric ha affermato che al suo Torino servirebbero due nuovi acquisti, tra cui un centrocampista di piede mancino.

Il tabellone di calciomercato del Torino — ENTRATE: -

USCITE: Horvath (c, Kecskeméti TE).

TRATTATIVE IN ENTRATA: Praet (c, Leicester City), Shomurodov (a, Roma), Juranovic (d, Celtic), Ilic (c, Verona), Haveri (d, Rimini).

TRATTATIVE IN USCITA: Bayeye (d, Reggina, Modena, Frosinone), Berisha (p, Spezia).

La rosa attuale del Torino 2022/23 PORTIERI: Berisha, Milinkovic-Savic, Fiorenza, Gemello.

DIFENSORI: Schuurs, Buongiorno, Zima, Rodriguez, Djidji.

ESTERNI: Bayeye, Singo, Lazaro, Vojvoda, Aina.

CENTROCAMPISTI: Lukic, Ilkhan, Adopo, Ricci, Garbett, Gineitis, Linetty.

TREQUARTISTI: Karamoh, Vlasic, Edera, Seck, Radonjic, Miranchuk.

ATTACCANTI: Sanabria, Pellegri.

La formazione tipo del Torino 2022/23 La formazione tipo del Toro si basa sulle solide fondamenta del 3-4-2-1, ormai vero e proprio marchio di fabbrica di Ivan Juric. In difesa, salvo alcune normali rotazioni le gerarchie sono ben definite, come anche nella zona centrale del campo. Sulle corsie esterne non ci sono invece certezze e tutti i componenti di questo ruolo sembra che possano ambire ad una maglia da titolare in base allo stato di forma (escluso Bayeye che si trova ai margini della rosa granata). In avanti Juric può godere di tre trequartisti di livello che vengono alternati spesso e di due centravanti, Pellegri e Sanabria.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Aina; Miranchuk, Vlasic; Pellegri. Allenatore: Juric.