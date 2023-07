Torino 2023/2024: tabellone calciomercato, rosa attuale e come giocherebbe oggi

Questa settimana in casa Torino è stata contraddistinta dall'ufficialità di Adrien Tamèze, il quale si è unito alla spedizione granata in Val Rendena a Pinzolo domenica 23 luglio. Il centrocampista è arrivato dall'Hellas Verona a titolo definitivo per una cifra pari a 2.8 milioni di euro (LEGGI QUI). Sul declinare della settimana è stato il tecnico del Torino Ivan Juric a fare il punto sul calciomercato parlando a 360° di varie trattative sia in entrata sia in uscita (LEGGI QUI). Resta calda la pista Nikola Vlasic, si è un po' raffreddata quella relativa a Josh Doig. Da monitorare la situazione difesa perché gli occhi della Premier League restano puntati su Perr Schuurs. Ecco perché il Torino si sta guardando intorno e monitora Isac Hien, vecchio pallino della società di Urbano Cairo. Si sono rarefatte le voci di un possibile approdo di Samuele Ricci alla Lazio dopo che nella settimana dal 17 al 23 luglio erano state molto insistenti, a maggior ragione dopo l'acquisto di Tamèze. Insomma, è stata una settimana ricca di conferme e di smentite. In questo quadro si inserisce anche la cessione a titolo temporaneo di Ben Kone al Como, club che avrà l'obbligo di riscatto a determinate condizioni.