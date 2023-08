Torino 2023/2024: tabellone calciomercato, rosa attuale e come giocherebbe oggi

DOHA, QATAR - NOVEMBER 27: Nikola Vlasic of Croatia reacts during the FIFA World Cup Qatar 2022 Group F match between Croatia and Canada at Khalifa International Stadium on November 27, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Per il Toro si chiude oggi una settimana che non ha fatto registrare colpi in entrata, ma che ha visto accendersi due piste per la trequarti. L'obiettivo numero uno resta Vlasic: i granata hanno alzato l'offerta, si aspetta ora una risposta del West Ham. Sul versante opposto, per riempire il vuoto lasciato dal mancato riscatto di Miranchuk, c'è invece l'idea Malinovskyi. Quanto all'esterno sinistro, il sogno di Juric è Carlos Augusto del Monza, ma la pista è difficile per i costi elevati (il Monza chiede una ventina di milioni). In uscita non si registrano offerte fuori mercato per Schuurs, che potrebbe salutare solo a fronte di una cifra superiore ai trenta milioni di euro. Quanto a Singo, che i granata vorrebbero cedere, non si registrano acquirenti dopo che il Milan ha abbandonato la trattativa.