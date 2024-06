Torino 2024/2025: tabellone calciomercato, rosa attuale e come giocherebbe oggi

Il calciomercato estivo aprirà ufficialmente solo con l'arrivo di luglio, ma sono già iniziate le prime operazioni. Nella settimana che volge al termine spicca in particolare l'ufficialità dell'approdo di Paolo Vanoli sulla panchina granata. Il Toro ha versato 800 mila euro nelle casse del Venezia per liberare il tecnico, che ha firmato un contratto biennale con opzione per un'ulteriore stagione. Da segnalare nella scorsa settimana il riscatto di Masina, fresco di firma su un contratto fino al 2026 con opzione per un'ulteriore stagione. Il Waalwijk ha invece esercitato il diritto di riscatto per Weidmann, in prestito in Olanda dopo una stagione con la Primavera granata. Non mancano infine gli occhi sui pezzi pregiati granata: il Napoli è forte su Buongiorno ma il Toro aspetta la fine dell'Europeo e in ogni caso serviranno almeno 40 milioni perché la società possa aprire ad una cessione. Su Bellanova c'è l'interesse della Roma, ma i granata preferirebbero non privarsi dell'esterno.