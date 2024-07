Torino 2024/2025: tabellone calciomercato, rosa attuale e come giocherebbe oggi

Rinforzato il reparto offensivo con l'arrivo di Adams, il Toro si concentra ora sulle altre priorità di questo mercato. Spicca ovviamente la necessità di comprare un esterno mancino per colmare una lacuna ricorrente nelle ultime due stagioni. Il nome forte, al momento, è quello di Gosens dell'Union Berlino: i granata hanno offerto un prestito con obbligo di riscatto condizionato, si tratta. In difesa si aspettano notizie sul recupero di Schuurs, intanto i granata compreranno ancora almeno un centrale: gli ultimi nomi sono quelli di Erlic e Nastasic. Da sistemare inoltre diversi esuberi, Radonjic e Seck in primis.