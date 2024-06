Torino 2024/2025: tabellone calciomercato, rosa attuale e come giocherebbe oggi

Masina during the Italian Serie A, football match between Torino FC and Juventus FC on13 April 2024 at Stadio Olympic Grande Torino, Turin Italy. Photo Nderim Kaceli

Il calciomercato estivo aprirà ufficialmente solo con l'arrivo di luglio, ma sono già iniziate le prime operazioni. Da segnalare il riscatto di Masina, fresco di firma su un contratto fino al 2026 con opzione per un'ulteriore stagione. Il Waalwijk ha invece esercitato il diritto di riscatto per Weidmann, in prestito in Olanda dopo una stagione con la Primavera granata. Per il resto le attenzioni sono ovviamente concentrate sul nuovo allenatore: sulla panchina granata siederà Paolo Vanoli, ma il tecnico deve liberarsi dal Venezia e va ancora risolto il nodo clausola. Non mancano infine gli occhi sui pezzi pregiati granata: il Napoli è forte su Buongiorno ma servono almeno 40 milioni perché il Toro apra alla cessione, la Roma è su Bellanova ma i granata preferirebbero non privarsi dell'esterno.