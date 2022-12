Torino, da Barreto a Gonzalez e… La flop 5 del mercato invernale

Preparandoci al mercato di gennaio ormai già iniziato - al netto dell'apertura ufficiale delle liste, prevista per il 2 gennaio - il nostro tuffo nella memoria, dopo i cinque acquisti migliori dell'era di Urbano Cairo durante la sessione invernale di calciomercato, passa in rassegna i peggiori colpi effettuati dal Torino negli ultimi 17 anni. Nell'elenco che segue, c'è da dire che il Toro non ha speso molto dal punto di vista economico per questi giocatori che hanno deluso in granata. Si tratta infatti per lo più di prestiti, dai quali tuttavia ci si attendeva un altro rendimento prestazionale.