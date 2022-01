Torino, tabellone di mercato e rosa attuale: Fares è il primo colpo

Il riassunto del calciomercato della settimana granata

IL MERCATO

Primo colpo in entrata per il Torino in questa sessione invernale di calciomercato. In prestito oneroso con diritto di riscatto è arrivato dal Genoa il laterale difensivo Mohamed Fares. Il suo acquisto è stato ufficializzato ieri, venerdì 14 gennaio. Sul fronte uscite non si registrano grandi novità: Tomas Rincon ormai si è accasato alla Sampdoria, mentre Armando Izzo, Simone Verdi, Simone Zaza e Daniele Baselli continuano a guardarsi intorno. Sul fronte acquisti, invece, si sono accese nuove piste. Per l'attacco piace Pietro Pellegri del Milan, mentre per il centrocampo il Torino ha manifestato un interessamento concreto per Nahitan Nandez del Cagliari (LEGGI QUI).