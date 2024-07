Toro, chi è Gosens: esterno mancino che sa inserirsi. È il tassello che manca da tempo

L'obiettivo del Torino per la fascia sinistra è Robin Gosens , un volto di certo non nuovo per il campionato italiano. Esterno di centrocampo di piede mancino, Gosens è nato a Emmerich, in Germania, il 5 luglio del 1994, ma possiede anche la cittadinanza olandese grazie alle origini del padre. Le sue caratteristiche non sono un mistero e rispecchiano le necessità attuali del Torino: il tedesco è atletico e veloce, un buon crossatore abile negli inserimenti e pericoloso in fase offensiva.

Dagli esordi in Olanda alle avventure in Serie A con Atalanta ed Inter

Robin Gosens nasce calcisticamente nei Paesi Bassi, al Vitesse, dove sigla il suo primo contratto nel 2013. Nel gennaio del 2014, poi, viene girato in prestito nella Serie B olandese, al Dordrecht. Lì fa il suo esordio tra i professionisti e conquista la promozione in Eredivisie a fine stagione, venendo premiato con il rinnovo del prestito. Chiude la sua avventura al Dordrecht dopo un anno e mezzo, chiudendo con 53 presenze e 3 gol, prima di svincolarsi dal Vitesse e firmare con l'Heracles Almelo. 70 partite e 5 gol in due stagioni gli permettono di mettersi in mostra e ricevere nell'estate del 2017 la chiamata dell'Atalanta, che gli svolta la carriera. Con il club bergamasco raggiunge la prima storica qualificazione in Champions League (2018/2019) e i quarti di finale della competizione l'anno successivo (2019/2020), quando conquista anche il titolo di miglior difensore d'Europa per gol (9) e assist (8). Nel 2020/2021, poi, è il primo difensore a raggiungere la doppia cifra di reti segnate (11) in Serie A, 14 anni dopo Materazzi. In questa sua avventura, il Torino ricopre un ruolo speciale, dato che, contro i granata, Gosens segna il suo primo gol in A e raggiunge la presenza numero 100 nel massimo campionato italiano. Chiude l'esperienza all'Atalanta dopo 4 anni e mezzo, con 157 presenze, 29 gol e 21 assist all'attivo, prima di accasarsi all'Inter. Con i nerazzurri di Milano vince 2 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, anche se fatica a trovare la titolarità con continuità. Nel 2023 viene ceduto all'Union Berlino dopo 58 presenze e 5 gol all'attivo. Nella prima stagione in Germania, Gosens mette a segno 7 gol e 4 assist in 37 apparizioni tra Champions League, Coppa Nazionale e Bundesliga.