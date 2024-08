UFFICIALE – Bellanova lascia il Torino e si trasferisce all’Atalanta

Nuova esperienza per Raoul Bellanova: il difensore italiano come già anticipato su queste colonne nei giorni scorsi, è un nuovo calciatore dell'Atalanta. Il club bergamasco ha chiuso l'arrivo del laterale destro che si trasferirà in nerazzurro per circa 22 milioni di euro più 3 di bonus. Nato nel 2000, Bellanova ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Milan, prima di passare al Bordeux e ad alcune esperienze in prestito, tra cui Atalanta ed Inter. Nell'estate 2023, il Torino lo aveva acquistato dal Cagliari per 7 milioni. In maglia granata Bellanova ha collezionato 41 presenze, segnando un gol e fornendo 8 assist. A rendere nota l'ufficialità di questo trasferimento è stata la stessa società piemontese con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale e che lasciamo qui di seguito.